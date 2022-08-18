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Зеленский обсудил с генсеком ООН Запорожскую АЭС

Президент Украины Зеленский обсудил с генсеком ООН Гуттеришем ЗАЭС и продуктовую сделку

Фото: РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский побеседовал во Львове с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем. Об этом сообщил украинский политик в своем Telegram-канале.

По его словам, стороны коснулись продолжения координации по реализации продуктовой сделки. «Обсудили возможные направления ее развития, вопросы незаконной и принудительной депортации украинцев, освобождение из плена наших военнослужащих и медиков», — написал Зеленский.

Они также затронули тему ситуации вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС). Лидер страны призвал ООН обеспечить сохранность стратегического объекта, его демилитаризацию и «полное освобождение от русских войск».

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Киев готовит на атомной станции провокацию во время визита на Украину генсекретаря ООН Антониу Гутерриша. По его словам, таким образом Россию хотят обвинить в создании техногенной катастрофы.

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Алевтина Запольская
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