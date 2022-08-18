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Минобороны назвало цели провокации Украины на Запорожской АЭС

Минобороны назвало целью провокации Киева на ЗАЭС обвинение Москвы в ядерном терроризме

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

С помощью провокации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Киев намерен обвинить Москву в ядерном терроризме. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) России Игорь Кириллов, пишет ТАСС.

Среди других целей провокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) представитель Минобороны назвал введение международных сил и наблюдателей, а также «создание зоны отчуждения до 30 км».

Ранее ведомство заявило, что Киев готовит на Запорожской АЭС провокацию во время визита на Украину генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что таким образом Россию хотят обвинить в создании техногенной катастрофы

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По данным Минобороны, с 18 июля Украина 12 раз обстреляла Запорожскую АЭС из реактивных систем залпового огня, артиллерии. Кроме того, электростанция была атакована с помощью дронов-камикадзе.

Ведомство спрогнозировало, что в случае если после провокации Киева на Запорожской АЭС произойдет выброс 25 процентов содержимого хотя бы одного реактора, радиоактивные вещества накроют территории Польши, Германии, Словакии, Румынии и Молдавии, а также Прибалтику и Скандинавский полуостров.

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Константин Лысяков
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