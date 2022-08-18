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Минобороны заявило о 12 обстрелах Запорожской АЭС Украиной за месяц

Минобороны заявило, что за месяц украинские войска обстреляли Запорожскую АЭС 12 раз
СюжетМинобороны:

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

За месяц украинские войска обстреляли Запорожскую АЭС 12 раз. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, пишет РИА Новости.

По словам представителя Минобороны, с 18 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) систематически обстреливают Запорожскую АЭС из реактивных систем залпового огня, артиллерии, а также атакуют электростанцию с помощью беспилотников. «Зафиксировано более 50 разрывов артиллерийских снарядов и 5 дронов-камикадзе», — подчеркнул Кириллов.

По данным Минобороны России, обстрел АЭС ведется со стороны населенных пунктов Марганец и Никополь. Кириллов добавил, что в результате ударов ВСУ были повреждены системы обеспечения электростанции, а также объекты жизнеобеспечения города Энергодара.

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Ранее ведомство заявило, что Киев готовит резонансную провокацию на Запорожской атомной АЭС во время визита на Украину генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. По информации Минобороны, таким образом Россию хотят обвинять в создании техногенной катастрофы на Запорожской АЭС.

11 августа Гутерриш призвал немедленно прекратить боевые действия в районе атомной станции. В свою очередь, представитель МИД России Мария Захарова в ответ осудила позицию ООН и заявила, что Гутерриш не обратился напрямую к украинским властям.

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Константин Лысяков
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