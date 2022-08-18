Минобороны заявило о 12 обстрелах Запорожской АЭС Украиной за месяц

Минобороны заявило, что за месяц украинские войска обстреляли Запорожскую АЭС 12 раз

За месяц украинские войска обстреляли Запорожскую АЭС 12 раз. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, пишет РИА Новости.

По словам представителя Минобороны, с 18 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) систематически обстреливают Запорожскую АЭС из реактивных систем залпового огня, артиллерии, а также атакуют электростанцию с помощью беспилотников. «Зафиксировано более 50 разрывов артиллерийских снарядов и 5 дронов-камикадзе», — подчеркнул Кириллов.

По данным Минобороны России, обстрел АЭС ведется со стороны населенных пунктов Марганец и Никополь. Кириллов добавил, что в результате ударов ВСУ были повреждены системы обеспечения электростанции, а также объекты жизнеобеспечения города Энергодара.

Ранее ведомство заявило, что Киев готовит резонансную провокацию на Запорожской атомной АЭС во время визита на Украину генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. По информации Минобороны, таким образом Россию хотят обвинять в создании техногенной катастрофы на Запорожской АЭС.

11 августа Гутерриш призвал немедленно прекратить боевые действия в районе атомной станции. В свою очередь, представитель МИД России Мария Захарова в ответ осудила позицию ООН и заявила, что Гутерриш не обратился напрямую к украинским властям.