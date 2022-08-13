Захарова заявила о наличии вопросов к позиции генсека ООН по Запорожской АЭС

Представитель МИД России Захарова осудила позицию Гутерриша по обстрелам Запорожской АЭС

Позиция генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) вызывает вопросы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментарий размещен на сайте министерства иностранных дел.

Захарова о заседании Совбеза ООН

Дипломат прокомментировала итоги заседания Совбеза ООН вокруг ситуации на АЭС. Захарова уточнила, что Гутерриш не стал обращаться к Киеву. Представитель МИД России осудила его и заявила о наличии вопросов к позиции ООН.

Никаких сигналов украинскому руководству с его стороны так и не прозвучало. Признать реальность он или не способен, или не хочет. Иначе как объяснить проявляемое им безволие, граничащее с попустительством украинским атакам на Запорожскую АЭС Мария Захарова официальный представитель МИД России

По словам представителя МИД, в начале лета из-за генсека и возглавляемого им секретариата сорвалась практически согласованная и во всех отношениях подготовленная миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на объект. Когда Россия заново будет готовить поездку на ЗАЭС группы под руководством главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, ситуация может повториться, считают в МИД.

Если за океаном и в европейских столицах действительно заинтересованы в том, чтобы миссия состоялась, сейчас есть возможность проявить себя и поставить на место своих подопечных Мария Захарова официальный представитель МИД России

Захарова призвала Киев не создавать помех отправке миссии МАГАТЭ на АЭС. Москву насторожили «попытки украинского эмиссара прямо в зале Совета Безопасности диктовать МАГАТЭ условия проведения будущей миссии», уточнила дипломат. По ее словам, на заседании представители западных стран «в угоду своим русофобским установкам» отрицали очевидные факты обстрела Запорожской АЭС украинскими военными.

Они не нашли в себе сил ясно и внятно указать Киеву на недопустимость творимых им бесчинств и призвать его положить конец ядерному терроризму Мария Захарова официальный представитель МИД России

По мнению Захаровой, как бы далеко не зашел режим украинского президента Владимира Зеленского, ему готовы «списать все грехи», даже если среди жертв в итоге окажутся жители Европы.

Власти Запорожской области

В Запорожской области после заседания Совбеза ООН Гутерриша сравнили с «адвокатом дьявола». Член главного совета администрации области Владимир Рогов считает, что выступая с предложением создать периметр безопасности вокруг ЗАЭС, генсек ООН пытается выполнить «поставленные противником» задачи.

Он ведет себя как абсолютно безответственный человек, как будто он не генеральный секретарь ООН, а адвокат дьявола. Он пытается выполнять те задачи, которые поставлены нашим противником, ядерными террористами в прямом смысле Владимир Рогов член главного совета администрации Запорожской области

Он добавил, что в случае отведения российских военнослужащих с ЗАЭС, она останется беззащитной перед угрозой повреждения.

Позиция ООН

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Она была введена в эксплуатацию в 1984 году. Российские военные взяли под контроль объект и прилегающую к нему территорию в марте 2022 года

По мнению Гутерриша, вокруг атомной электростанции в целях обеспечения стабильности необходимо на техническом уровне согласовать безопасный периметр. Он призвал прекратить все боевые действия в районе. Генеральный секретарь напомнил, что любой возможный ущерб каким-либо ядерным объектам может привести к катастрофическим последствиям не только для территорий в непосредственной близости, но и для региона, а также за его пределами.

Я призываю незамедлительно прекратить все военные действия в непосредственной близости от станции, а также не целиться в объекты станции или окрестности. Я призываю отвести всех военнослужащих и военную технику от станции и избежать любых других размещений военных сил или военного оборудования на этой территории Антониу Гутерриш генеральный секретарь ООН

Генсек призвал стороны конфликта «проявлять здравый смысл и не предпринимать действия, которые могут поставить под угрозу физическую целостность и безопасность АЭС — крупнейшей станции данного вида в Европе».

Нет «немедленной угрозы»

При этом глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил об отсутствии «немедленной угрозы» ядерной безопасности на ЗАЭС. По его словам, ситуация может измениться в любой момент.

По моим оценкам на данный момент немедленная угроза ядерной безопасности на ЗАЭС отсутствует Рафаэль Гросси генеральный директор МАГАТЭ

Обстрелы со стороны Украины

11 августа в администрации Запорожской области сообщили, что ВСУ нанесли несколько ударов по району хранилища радиоактивных изотопов ЗАЭС. В результате были повреждены линии электропередачи подстанции «Каховская», из-за чего на поле рядом с атомной электростанцией начался пожар.

7 августа администрация Энергодара заявила, что украинские войска обстреляли АЭС из реактивной системы залпового огня «Ураган». Были повреждены административные постройки и территория, прилегающая к сухому хранилищу отработанного ядерного топлива. В министерстве обороны России эти действия назвали актом ядерного терроризма.