МАГАТЭ заявила об отсутствии угрозы ядерной безопасности на Запорожской АЭС

Гендиректор МАГАТЭ Гросси: угроза ядерной безопасности на Запорожской АЭС отсутствует

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил об отсутствии «немедленной угрозы» ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщает ТАСС.

В то же время, подчеркнул Гросси, ситуация может измениться в любой момент. Он добавил, что ситуация с безопасностью на ЗАЭС в последнее время резко ухудшилась из-за обстрелов вблизи станции. В связи с этим Гросси призвал «незамедлительно» прекратить боевые действия и организовать посещение атомной станции сотрудниками МАГАТЭ как можно скорее.

11 августа генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал немедленно прекратить все боевые действия в районе ЗАЭС, поскольку любые повреждения приведут к катастрофическим последствиям.

Ранее в администрации Запорожской области сообщили, что Вооруженные силы Украины нанесли несколько ударов по району хранилища радиоактивных изотопов ЗАЭС. Позднее стало известно, что в результате обстрелов украинской армии были повреждены линии электропередачи подстанции «Каховская», из-за чего на поле рядом с атомной электростанцией начался пожар.