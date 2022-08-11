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МАГАТЭ заявила об отсутствии угрозы ядерной безопасности на Запорожской АЭС

Гендиректор МАГАТЭ Гросси: угроза ядерной безопасности на Запорожской АЭС отсутствует
Рафаэль Гросси

Рафаэль Гросси. Фото: Lisa Leutner / Reuters

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил об отсутствии «немедленной угрозы» ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщает ТАСС.

В то же время, подчеркнул Гросси, ситуация может измениться в любой момент. Он добавил, что ситуация с безопасностью на ЗАЭС в последнее время резко ухудшилась из-за обстрелов вблизи станции. В связи с этим Гросси призвал «незамедлительно» прекратить боевые действия и организовать посещение атомной станции сотрудниками МАГАТЭ как можно скорее.

11 августа генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал немедленно прекратить все боевые действия в районе ЗАЭС, поскольку любые повреждения приведут к катастрофическим последствиям.

Ранее в администрации Запорожской области сообщили, что Вооруженные силы Украины нанесли несколько ударов по району хранилища радиоактивных изотопов ЗАЭС. Позднее стало известно, что в результате обстрелов украинской армии были повреждены линии электропередачи подстанции «Каховская», из-за чего на поле рядом с атомной электростанцией начался пожар.

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Марина Совина
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