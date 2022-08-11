В ООН призвали прекратить боевые действия в районе Запорожской АЭС

Генсек ООН Гутерриш призвал немедленно прекратить боевые действия в районе Запорожской АЭС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал немедленно прекратить все боевые действия в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), поскольку любые повреждения приведут к катастрофическим последствиям. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте всемирной организации.

«Я призываю незамедлительно прекратить все военные действия в непосредственной близости от станции, а также не целиться в объекты станции или окрестности. Я призываю отвести всех военнослужащих и военную технику от станции и избежать любых других размещений военных сил или военного оборудования на этой территории», — написал генсек.

Гутерриш напомнил, что любой возможный ущерб каким-либо ядерным объектам может привести к катастрофическим последствиям не только для территорий в непосредственной близости, но и для региона, а также за его пределами.

Он призвал все стороны «проявлять здравый смысл и не предпринимать любых действий, которые могут поставить под угрозу физическую целостность и безопасность АЭС — крупнейшей станции данного вида в Европе».

Ранее в администрации Запорожской области сообщили, что ВСУ нанесли несколько ударов по району хранилища радиоактивных изотопов ЗАЭС. Позднее стало известно, что в результате обстрелов украинской армии были повреждены линии электропередачи подстанции «Каховская», из-за чего на поле рядом с атомной электростанцией начался пожар.