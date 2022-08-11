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Возле Запорожской АЭС начался пожар из-за удара ВСУ по линиям электропередачи

Рядом с Запорожской АЭС начался пожар из-за удара ВСУ по ЛЭП подстанции «Каховская»

Кадр: Telegram-канал «Владимир Рогов»

В результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Запорожской атомной электростанции (АЭС) повреждены линии электропередачи (ЛЭП) подстанции «Каховская», из-за чего на поле рядом со станицей начался пожар. Об этом сообщает член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале, где опубликовано видео, на котором запечатлены клубы дыма над АЭС.

«Повреждена высоковольтная линия подстанции "Каховская". Для проведения восстановительных работ линию заземлили. Что касается клубов дыма, которые фиксируют пользователи социальных сетей, — в результате обрыва линий электропередачи образовался пожар на поле. Работают бригады пожарных», — написал Рогов.

Ранее местные власти сообщили о втором за день ударе ВСУ по Запорожской АЭС. Украинские войска вели огонь с правого берега Днепра из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии.

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Василий Мека
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