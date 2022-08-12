Захарова оценила позицию генсека ООН по Запорожской АЭС

Захарова заявила, что позиция Гутерреша по Запорожской АЭС вызывает вопросы

Позиция генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша вокруг ситуации с Запорожской АЭС вызывает вопросы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Соответствующий комментарий опубликован на сайте дипведомства.

«Никаких сигналов украинскому руководству с его стороны так и не прозвучало. Признать реальность он или не способен, или не хочет. Иначе как объяснить проявляемое им безволие, граничащее с попустительством украинским атакам на ЗАЭС?» — оценила она позицию Гутерреша.

Захарова напомнила, что именно из-за генсекретаря и возглавляемого им секретариата в начале лета не состоялась международная миссия МАГАТЭ. По мнению политика, сейчас нет уверенности в том, что данная ситуация не повторится при подготовке новой поездки группы, возглавляемой Рафаэлем Гросси, на ЗАЭС.

Ранее Гутерреш заявил о необходимости согласования на техническом уровне безопасного периметра вокруг Запорожской АЭС в целях обеспечения безопасности района. В свою очередь постпред России при ООН Василий Небензя выразил уверенность, что демилитаризация охраняемой российскими военным Запорожской АЭС, которую предлагает генсек ООН, сделает ее более уязвимой, в том числе для террористов.

7 августа в администрации Энергодара заявили, что Вооруженные силу Украины обстреляли из реактивной системы залпового огня «Ураган» Запорожскую АЭС. В результате повреждения получили административные постройки и территория, прилегающая к сухому хранилищу отработанного ядерного топлива.