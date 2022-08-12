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Небензя потребовал от ООН разъяснения сути предложения по безопасности ЗАЭС

Постпред Небензя заявил, что ждет от генсека ООН разъяснения сути предложения по ЗАЭС

Фото: MFA Russia / Global Look Press

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что ждет от генсека всемирной организации Антониу Гутерреша толкования своего предложения о создании периметра безопасности вокруг Запорожской АЭС. Об этом сообщает РИА Новости.

Гутерреш ранее заявил о необходимости согласования на техническом уровне безопасного периметра вокруг Запорожской АЭС в целях обеспечения безопасности района. «Я не понимаю, что он имеет в виду под этим предложением. Пусть он объяснит, что он подразумевает под этим периметром», — потребовал Небензя.

Дипломат уверен, что демилитаризация охраняемой российскими военным Запорожской АЭС, которую предлагает генсек ООН, сделает ее более уязвимой, в том числе для террористов. Ранее российский постпред предупредил, что ответственность за катастрофу на Запорожской АЭС, если она произойдет, полностью ляжет на страны, поддерживающие Киев.

Ранее Василий Небензя обвинил Запад в развязанной против России войне лжи на тему Украины. Небензя назвал логику Запада «сюрреальной и ущербной». Он добавил, что российская сторона на протяжении полугода наблюдает развязанную против нее «не просто дезинформационную войну, а войну лжи».

7 августа в администрации Энергодара заявили, что ВСУ обстреляли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» Запорожскую АЭС. В результате повреждения получили административные постройки и территория, прилегающая к сухому хранилищу отработанного ядерного топлива.

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Юлия Мискевич
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