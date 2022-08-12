Небензя потребовал от ООН разъяснения сути предложения по безопасности ЗАЭС

Постпред Небензя заявил, что ждет от генсека ООН разъяснения сути предложения по ЗАЭС

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что ждет от генсека всемирной организации Антониу Гутерреша толкования своего предложения о создании периметра безопасности вокруг Запорожской АЭС. Об этом сообщает РИА Новости.

Гутерреш ранее заявил о необходимости согласования на техническом уровне безопасного периметра вокруг Запорожской АЭС в целях обеспечения безопасности района. «Я не понимаю, что он имеет в виду под этим предложением. Пусть он объяснит, что он подразумевает под этим периметром», — потребовал Небензя.

Дипломат уверен, что демилитаризация охраняемой российскими военным Запорожской АЭС, которую предлагает генсек ООН, сделает ее более уязвимой, в том числе для террористов. Ранее российский постпред предупредил, что ответственность за катастрофу на Запорожской АЭС, если она произойдет, полностью ляжет на страны, поддерживающие Киев.

Ранее Василий Небензя обвинил Запад в развязанной против России войне лжи на тему Украины. Небензя назвал логику Запада «сюрреальной и ущербной». Он добавил, что российская сторона на протяжении полугода наблюдает развязанную против нее «не просто дезинформационную войну, а войну лжи».

7 августа в администрации Энергодара заявили, что ВСУ обстреляли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» Запорожскую АЭС. В результате повреждения получили административные постройки и территория, прилегающая к сухому хранилищу отработанного ядерного топлива.