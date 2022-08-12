В Запорожской области сравнили генсека ООН с «адвокатом дьявола»

Член администрации Запорожья Рогов обвинил генсека ООН Гутерриша в безответственности

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов обвинил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в безответственности и сравнил его с «адвокатом дьявола». Об этом он высказался в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, Гутерриш, выступая с предложением создать периметр безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), пытается выполнить «поставленные противником» задачи.

«Он ведет себя как абсолютно безответственный человек, как будто он не генеральный секретарь ООН, а адвокат дьявола. Он пытается выполнять те задачи, которые поставлены нашим противником, ядерными террористами в прямом смысле, речь идет не о режиме [президента Украины Владимира] Зеленского, а о его кураторах и контролирующих», — объяснил Рогов.

Как считает член администрации, в случае отведения российских военнослужащих с ЗАЭС она останется беззащитной перед угрозой повреждения. «Это запредельный цинизм. Он (Гутерриш – прим. «Ленты.ру») не глупый человек и не первый год в международной политике, тем более геополитике, и прекрасно понимает, что в случае отведения военной техники и военнослужащих с атомной станции она останется не просто беззащитной, она будет тут же повреждена. Там произойдут страшные вещи. Без ПВО России, без тех ребят, которые сегодня защищают безопасность атомной станции, там произойдет просто непоправимое», — заявил он.

Ранее Рогов отверг инициативу США о создании демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС. По его мнению, как только Россия выведет войска со станции, туда незамедлительно зайдут украинские военные, «вывесят свой флаг и продолжат заниматься обстрелами».