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В Запорожье оценили идею демилитаризовать зону вокруг ЗАЭС

Член администрации Запорожья Рогов отверг призыв США демилитаризовать зону вокруг ЗАЭС

Фото: РИА Новости

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов отверг инициативу США о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС. В интервью РИА Новости он назвал такой призыв провокацией.

«Это неприемлемая идея. Мы расцениваем ее как провокацию. Какая может быть демилитаризованная зона, если по тебе все равно постоянно стреляют?», — заявил он.

Рогов заверил, что как только Россия выведет войска со станции, туда незамедлительно зайдут украинские военные, «вывесят свой флаг и продолжат заниматься обстрелами». «Об этом не скрывая говорят представители украинской власти, называя подобные действия "тактикой вытеснения"», — напомнил он.

По его словам, единственной защитой Запорожской АЭС от многочисленных ракетных ударов, наносимых украинской стороной, является российская армия и система противовоздушной обороны.

Ранее Госдепартамент США заявил, что поддерживает создание демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС на фоне боев за объект между российскими и украинскими войсками. Представитель ведомства назвал ведение боевых действий вблизи АЭС «опасным и безответственным».

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Марина Совина
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