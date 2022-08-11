США поддержали создание демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС

Госдеп США поддержал создание демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС

Государственный департамент США поддерживает создание демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС на фоне боев за объект между российскими и украинскими войсками. Об этом сообщил представитель американского внешнеполитического ведомства, передает Reuters.

Он заявил, что ведение боевых действий вблизи АЭС — это «опасно и безответственно». «Мы продолжаем призывать Россию прекратить военные операции на территории украинских ядерных объектов или рядом с ними, а также вернуть полный контроль над ними Украине. Мы также поддерживаем призывы Украины к созданию демилитаризованной зоны вокруг АЭС», — добавил он.

Ранее в администрации Запорожской области сообщили, что ВСУ нанесли несколько ударов по району хранилища радиоактивных изотопов ЗАЭС.

Позднее стало известно, что в результате обстрелов украинской армии были повреждены линии электропередачи подстанции «Каховская», из-за чего на поле рядом с атомной электростанцией начался пожар.