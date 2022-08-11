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США поддержали создание демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС

Госдеп США поддержал создание демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС

Фото: РИА Новости

Государственный департамент США поддерживает создание демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС на фоне боев за объект между российскими и украинскими войсками. Об этом сообщил представитель американского внешнеполитического ведомства, передает Reuters.

Он заявил, что ведение боевых действий вблизи АЭС — это «опасно и безответственно». «Мы продолжаем призывать Россию прекратить военные операции на территории украинских ядерных объектов или рядом с ними, а также вернуть полный контроль над ними Украине. Мы также поддерживаем призывы Украины к созданию демилитаризованной зоны вокруг АЭС», — добавил он.

Ранее в администрации Запорожской области сообщили, что ВСУ нанесли несколько ударов по району хранилища радиоактивных изотопов ЗАЭС.

Позднее стало известно, что в результате обстрелов украинской армии были повреждены линии электропередачи подстанции «Каховская», из-за чего на поле рядом с атомной электростанцией начался пожар.

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Николай Чигасов
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