В Минобороны назвали актом ядерного терроризма обстрел ВСУ Запорожской АЭС

Минобороны России назвало удар ВСУ по Запорожской АЭС актом ядерного терроризма

Обстрел Вооруженными силами Украины (ВСУ) Запорожской АЭС является актом ядерного терроризма. С таким заявлением во время брифинга выступил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Целью обстрела Конашенков назвал создание гуманитарной катастрофы в Херсонской и Запорожской областях Украины.

«Режимом [президента Украины Владимира] Зеленского совершен новый акт ядерного терроризма на объектах энергетической инфраструктуры Запорожской АЭС», — объявил спикер Минобороны.

Представитель военного ведомства уточнил, что инцидент произошел 7 августа в 12 часов 40 минут, обстрел велся подразделениями 44-й артиллерийской бригады из поселка Марганец.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. 21 июля зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что ВСУ необходимо отодвинуть не только от Донецка, но и подальше.