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В Минобороны назвали актом ядерного терроризма обстрел ВСУ Запорожской АЭС

Минобороны России назвало удар ВСУ по Запорожской АЭС актом ядерного терроризма

Фото: РИА Новости

Обстрел Вооруженными силами Украины (ВСУ) Запорожской АЭС является актом ядерного терроризма. С таким заявлением во время брифинга выступил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Целью обстрела Конашенков назвал создание гуманитарной катастрофы в Херсонской и Запорожской областях Украины.

«Режимом [президента Украины Владимира] Зеленского совершен новый акт ядерного терроризма на объектах энергетической инфраструктуры Запорожской АЭС», — объявил спикер Минобороны.

Представитель военного ведомства уточнил, что инцидент произошел 7 августа в 12 часов 40 минут, обстрел велся подразделениями 44-й артиллерийской бригады из поселка Марганец.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. 21 июля зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что ВСУ необходимо отодвинуть не только от Донецка, но и подальше.

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Валерий Розенберг
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