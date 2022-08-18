Минобороны заявило о готовящейся провокации Киева на Запорожской АЭС

МО РФ заявило о провокации Киева на Запорожской АЭС во время визита генсека ООН

Киев готовит резонансную провокацию на Запорожской АЭС во время визита на Украину генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Об этом заявил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Россию в результате провокации обвинят в создании техногенной катастрофы на Запорожской АЭС, уточнил представитель ведомства.

По данным Минобороны, удар по Запорожской АЭС планируют нанести силами 44-й артбригады Вооруженных сил Украины 19 августа с позиций в Никополе.

Сейчас российские военные принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности Запорожской АЭС, заверил Конашенков.

