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Минобороны заявило о готовящейся провокации Киева на Запорожской АЭС

МО РФ заявило о провокации Киева на Запорожской АЭС во время визита генсека ООН

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Киев готовит резонансную провокацию на Запорожской АЭС во время визита на Украину генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Об этом заявил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Россию в результате провокации обвинят в создании техногенной катастрофы на Запорожской АЭС, уточнил представитель ведомства.

По данным Минобороны, удар по Запорожской АЭС планируют нанести силами 44-й артбригады Вооруженных сил Украины 19 августа с позиций в Никополе.

Сейчас российские военные принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности Запорожской АЭС, заверил Конашенков.

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Анна Щербакова
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