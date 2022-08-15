Минобороны предупредило о подготовке ВСУ провокаций в районе Запорожской АЭС

Минобороны сообщило о подготовке ВСУ масштабных провокаций в районе Запорожской АЭС

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал о том, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило военных в район местонахождения Запорожской АЭС, предупредив, что они планируют устроить масштабные провокации, сообщает ТАСС.

«Достоверно известно, что командование ВСУ осуществляет подготовку масштабных провокаций в районе Запорожской АЭС», — заявил представитель Минобороны России.

Он уточнил, что в город Никополь Днепропетровской области был направлен отдельный полк войск радиационной, химической и биологической защиты численностью около тысячи человек. По его словам, у них при себе имеется защитное снаряжение для действий в условиях радиоактивного загрязнения местности. Мизинцев отметил, что их действия представляют угрозу ядерной безопасности не только для Украины, но и для европейских стран.

Ранее подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис рассказал, что Украина оказалась в патовой ситуации, из которой нет выхода. По словам военного, который участвовал в четырех боевых операциях и ушел в отставку в 2015 году, сценария, по которому Киев смог бы одержать верх в данном конфликте, не существует.