Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Американский военный заявил об отсутствии у Киева шансов на победу

Экс-подполковник армии США Дэвис в эфире Fox News заявил, что у ВСУ нет шансов на победу

Фото: The Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

Украина оказалась в патовой ситуации, из которой нет выхода, заявил в эфире Fox News подполковник Вооруженных сил (ВС) США в отставке Дэниел Дэвис (Daniel L. Davis).

По словам военного, который участвовал в четырех боевых операциях и ушел в отставку в 2015 году, сценария, по которому Киев смог бы одержать верх в конфликте, не существует. «Без шансов. Это уже ясно, стоит честно признаться», — отметил он отсутствие вариантов у Вооруженных сил Украины (ВСУ) в разговоре с ведущей шоу — бывшей конгрессвуман Тулси Габбард (Tulsi Gabbard).

Материалы по теме:
Один народ — общее будущее. Почему сегодня важно говорить об историческом единстве России и Украины
Один народ — общее будущее.Почему сегодня важно говорить об историческом единстве России и Украины
12 июля 2022
«Скажите, что будет дальше?» Что происходит в Изюме после окончания ожесточенных боев
«Скажите, что будет дальше?»Что происходит в Изюме после окончания ожесточенных боев
15 июля 2022

По словам Дэвиса, США не смогли остановить спецоперацию на Украине с помощью санкций против России. По мнению экс-подполковника, сохранение ограничений на продажу российской нефти «навредит США больше, чем президенту РФ Владимиру Путину».

Ранее американская газета The Washington Post написала, что украинская армия «попала в тупик». Журналисты в США указали на отсутствие признаков подготовки «крупного контрнаступления», о котором ранее говорил Киев.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Британский самолет-разведчик нарушил российскую границу
В Совфеде объяснили инцидент с нарушением британским самолетом российских границ
В Госдуме назвали инцидент с британским самолетом «пробой России на зуб»
Американский военный заявил об отсутствии у Киева шансов на победу
Трамп обвинил ФБР в краже трех его паспортов
Британия опровергла планы уничтожить Крымский мост
Сенатор назвал угрозой РФ нарушение воздушного пространства британским самолетом
Уход США из Афганистана назвали провалом
Овечкин оценил влияние пива на возможность побить рекорд Гретцки
Путин назвал глупостью все попытки «отменить Россию»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.