Американский военный заявил об отсутствии у Киева шансов на победу

Экс-подполковник армии США Дэвис в эфире Fox News заявил, что у ВСУ нет шансов на победу

Украина оказалась в патовой ситуации, из которой нет выхода, заявил в эфире Fox News подполковник Вооруженных сил (ВС) США в отставке Дэниел Дэвис (Daniel L. Davis).

По словам военного, который участвовал в четырех боевых операциях и ушел в отставку в 2015 году, сценария, по которому Киев смог бы одержать верх в конфликте, не существует. «Без шансов. Это уже ясно, стоит честно признаться», — отметил он отсутствие вариантов у Вооруженных сил Украины (ВСУ) в разговоре с ведущей шоу — бывшей конгрессвуман Тулси Габбард (Tulsi Gabbard).

По словам Дэвиса, США не смогли остановить спецоперацию на Украине с помощью санкций против России. По мнению экс-подполковника, сохранение ограничений на продажу российской нефти «навредит США больше, чем президенту РФ Владимиру Путину».

Ранее американская газета The Washington Post написала, что украинская армия «попала в тупик». Журналисты в США указали на отсутствие признаков подготовки «крупного контрнаступления», о котором ранее говорил Киев.