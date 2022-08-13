В США заявили о попавшей в тупик украинской армии

Washington Post: вместо контрнаступления украинскую армию ждет долгий и мучительный тупик

В ожидании поставок западного оружия успехи Вооруженных сил Украины (ВСУ) застопорились, пишет американская газета The Washington Post.

Журналисты в США указали на отсутствие признаков подготовки «крупного контрнаступления», о котором ранее говорил Киев. В течение нескольких недель западная разведка и военные аналитики прогнозировали, что украинская армия попытается вернуть Херсон и прилегающие территории, отметила газета.

«Но в окопах менее чем в миле от российских позиций в этом районе украинские солдаты прячутся от нарастающего артиллерийского обстрела, не имея возможности продвинуться вперед», — пишет издание. Как признался один из украинских военных, напряжение нарастает, огонь со стороны российских войск за последнюю неделю усилился.

По мнению экспертов, вместо контрнаступления украинская армия попала в тупик. «Время ускользает. Несмотря на то, что Украина хочет достичь заявленной президентом Владимиром Зеленским цели "выиграть войну" к концу года, текущая ситуация на местах говорит о перспективе долгого и мучительного тупика», — добавили авторы.

Они указали на то, что «прогресс украинских войск застопорился, а солдаты оказались на открытой местности». Еще один из украинских военнослужащих признался, что ВСУ «негде спрятаться». Дороги, по которым ездят украинские солдаты, покрыты воронками от предыдущих ударов, произведенных с помощью российских беспилотников «Орлан-10», уточнило издание.

«Украинское военное командование не называет сроков наступления и признается, что ждет увеличения поставок западного оружия. Киев не имеет возможности начать полномасштабное контрнаступление где-либо по линии боевых действий», — добавило издание.

О подготовке к контрнаступлению на юге Украины 12 июля заявил заместитель руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий. Позже советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович сообщил, что для перехода ВСУ к контрнаступлению требуются бронированные машины.