В офисе Зеленского назвали условия перехода украинских войск к контрнаступлению

В офисе Зеленского заявили о необходимых для контрнаступления системах ПВО и бронетехнике

Для перехода украинских войск к контрнаступлению требуются бронированные машины, рассказал советник главы офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович, пишет РИА Новости.

Он назвал два преимущества российской армии перед Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Российская армия до сих пор превосходит нас по двум параметрам: количеству пехоты, посаженной на бронетехнику, и артиллерии, которая ее поддерживает Алексей Арестович советник главы офиса украинского президента

Представитель администрации уточнил, что российская армия превосходит «по количеству пехоты, посаженной на бронетехнику, и артиллерии, которая ее поддерживает».

Нам не хватает мобильных систем ПВО и бронированных машин Алексей Арестович советник главы офиса украинского президента

Арестович добавил, что для перехода к контрнаступлению украинским войскам необходимо выполнить условие — получить необходимое вооружение. Сейчас им не хватает мобильных систем противовоздушной обороны (ПВО) и бронетехники. Он добавил, что ВСУ нашли способ противостоять российской артиллерии, но бронированных машин все еще не хватает.

Как только бронетехнику поставят, замкнется контур, и мы будем готовы к контрнаступлению Алексей Арестович советник главы офиса украинского президента

Приказ Зеленского

11 июля в министерстве обороны Украины сообщили, что Зеленский дал приказ отвоевать юг страны. Глава военного ведомства Алексей Резников отметил, что численность ВСУ достигает 700 тысяч человек, в общей сложности к участию в военных действиях может быть привлечено около миллиона, вместе с Национальной гвардией, полицией и пограничной службой.

Президент отдал приказ главнокомандующему Вооруженными силами разработать план. После этого свою работу должны выполнить в Генштабе и сказать, что нам нужно сделать то-то и то-то, чтобы добиться цели Алексей Резников министр обороны Украины

Резников уверен, что в достижении целей Украине поможет западное вооружение. Он призвал государства-партнеров увеличить поставки оружия.

Заместитель руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что перед военнослужащими стоит задача раскрыть намерения России для разработки Генштабом дальнейших действий.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала украинцев покинуть юг Херсонской области из-за якобы готовящегося контрнаступления.

Отвоевать юг страны

Украинский президент Владимир Зеленский 1 июня сообщил, что ежедневные боевые потери армии составляют 60-100 погибших солдат и до 500 раненых. Министерство обороны России заявило о потерях в конце марта (1351 погибший, 3825 раненых)

Заявления Киева о планируемом «нападении» идут вразрез с другими данными. Министр обороны Украины Алексей Резников 11 июля рассказал, что ВСУ несут большие потери, армия истощена. Необходимо заменить украинские подразделения, произвести перестановки, указал он.

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива усомнился в успехе украинских войск на юге страны. По его словам, остатки армии ВСУ погибают, «превращаясь в удобрение».

Юг Украины они собрались вдруг отвоевывать! Чем и кем? Илья Кива бывший депутат Верховной Рады Украины

Российский сенатор от республики Крым Сергей Цеков считает, что подобные громкие заявления являются психологической атакой.

Никакое контрнаступление, даже если на него и решится Киев, не будет иметь никакого эффекта Сергей Цеков член Совета Федерации от республики Крым

Под контролем ВС РФ

В ходе специальной операции, целью которой является демилитаризация и денацификация Украины, Вооруженные силы России (ВС РФ) взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области.

На этих территориях сформированы военно-гражданские администрации. В регионах действует рубль, телеканалы и радиостанции вещают на русском языке. Кроме того, регионы объявили о планах стать российскими субъектами.

Россия проводит специальную операцию с 24 февраля.