Экс-депутат Рады Кива усомнился в контрнаступлении украинских войск на юге страны

Бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива прокомментировал заявления о контрнаступлении украинских войск на юге страны. Об этом сказано в его Telegram-канале.

«Юг Украины они собрались вдруг отвоевывать! Чем и кем?» — усомнился экс-депутат, добавив, что остатки армии Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибают, «превращаясь в удобрение».

По его словам, украинские власти мобилизуют гражданское население, у которого нет военной подготовки. Он отметил, что их отправляют на фронт без снаряжения, должной техники и обеспечения.

Кива заявил, что украинцам пришло время консолидировать силы для противостояния «преступно-марионеточному режиму», который с каждым днем теряет силы. Действующая власть страны теряет поддержку как на международной арене, заметил экс-депутат, так и внутри государства.

Сенатор Совфеда Андрей Климов счел заявление Украины о готовящемся контрнаступлении на юге страны является пиар-ходом. Он подчеркнул, что о контрнаступлениях никогда не сообщают заранее.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что Владимир Зеленский отдал приказ отвоевать юг страны, находящийся под контролем российских военнослужащих. По словам министра, для выполнения задачи у Киева есть около миллиона бойцов, включая Национальную гвардию и погранслужбу.