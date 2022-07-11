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На Украине заявили о приказе Зеленского отвоевать юг страны

Министр обороны Украины Резников заявил, что Зеленский приказал ВСУ отвоевать юг страны

Фото: Oleksii Kovalov/ Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ отвоевать юг страны, соответствующую задачу получили украинские Вооруженные силы (ВСУ), в настоящее время они располагают приблизительно одним миллионом бойцов, чтобы ее выполнить. Об этом в интервью газете The Times заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Мы понимаем, что политически это крайне необходимо для нашей страны. Президент отдал приказ главнокомандующему Вооруженными силами разработать план. После этого свою работу должны выполнить в генштабе и сказать, что нам нужно сделать то-то и то-то, чтобы добиться цели

Алексей Резниковглава Минобороны Украины

Глава минобороны указал, что численность ВСУ достигает 700 тысяч человек, в общей сложности к участию в военных действиях может быть привлечено около миллиона, вместе с Национальной гвардией страны, полицией и пограничной службой.

По словам Резникова, помочь в достижении цели должны западные вооружения. Он призвал страны НАТО нарастить поставки и сообщил, что на территории Великобритании проходят подготовку две бригады украинских военнослужащих.

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Ранее российский посол в Великобритании Андрей Келин заявил, что Россия нанесет поражение Вооруженным силам Украины в Донбассе и останется на юге страны. В случае отвода войск, на юге Украины начнутся провокации и расстрелы, поэтому «трудно предсказать» уход России с занятых территорий, добавил дипломат.

3 июля министр обороны и генерал российской армии Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении ЛНР. Уже 5 июля войска Донецкой народной республики (ДНР) начали переброску подразделений на донецкое направление.

На юге Украины российские вооруженные силы взяли под контроль Херсонскую и Запорожскую области. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что жители этих регионов Украины сами определят свое будущее. Так он прокомментировал сообщения о возможных референдумах по присоединению к России.

Ответ Госдумы

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет ответил на заявление главы Минобороны и назвал приказ Владимира Зеленского отвоевать юг Украины политической агонией.

По мнению парламентария, Киев проигрывает по всем фронтам, но продолжает «толкать Украину к неминуемому краху», в то время как у вооруженных сил нет ни средств, ни возможностей для победы.

Никаких шансов по захвату освобожденных нашей армией территорий у них нет. Подобные приказы — политическая агония режима Зеленского, которая продлится совсем недолго. Эти огульные заявления не имеют ничего общего с реальностью

Михаил Шереметдепутат Госдумы

Шеремет добавил, что поставки оружия Западом не смогут преломить ситуацию и не остановят Россию в достижении целей спецоперации.

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8 июля стало известно, что США выделят Украине очередной пакет военной помощи на сумму 400 миллионов долларов. В том числе Киев получит четыре смонтированных на колесном шасси комплекса РСЗО HIMARS, боеприпасы к ним и артиллерийские снаряды.

Со дня вступления в должность президента США Джо Байдена Вашингтон выделил Киеву около 6,3 миллиарда долларов, при этом 5,6 миллиарда было предоставлено после 24 февраля 2022 года, когда президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

Газета The New York Times усомнилась в том, что США и их союзники будут способны в долгосрочной перспективе продолжать оказывать поддержку Украине. Несмотря на западных стран о готовности продолжать оказывать Киеву столько поддержки, сколько требуется, «никто не может сказать, как долго это продлится и что еще [они] могут сделать, помимо прямого военного вмешательства», пишет издание.

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Марина Совина
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