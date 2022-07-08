Вооруженные силы России останутся на юге Украины

Посол РФ в Великобритании: Россия освободит весь Донбасс и вряд ли уйдет с юга Украины

Россия нанесет поражение Вооруженным силам Украины в Донбассе и останется на юге страны, заявил российский посол в Великобритании Андрей Келин в интервью Reuters.

«Мы собираемся освободить весь Донбасс», — сообщил дипломат. В случае отвода войск, на юге Украины начнутся провокации и расстрелы, поэтому «трудно предсказать» уход России с занятых территорий, добавил Келин.

Он также заявил, что рано или поздно Украине придется решить: заключить мирный договор с Россией или продолжить скатываться к разрухе.

При этом Келин отметил, что, если поток вооружений, идущий на Украину, будет угрожать обороне России, то Москва будет вынуждена «принять серьезные меры против этого».

В четверг президент России Владимир Путин ответил на призывы западных стран «победить Россию на поле боя» фразой «пусть попробуют». Он добавил, что это будет «трагедия для украинского народа, но, похоже, все к этому и идет».

Ранее Путин заявил, что «коллективный Запад» является прямым виновником происходящего на Украине. Он обратил внимание на то, что западные страны проиграли с самого начала специальной военной операции России на Украине, поскольку это означало переход к новому миропорядку.