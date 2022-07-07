Путин обвинил коллективный запад в развязывании войны на Украине

Путин обвинил Запад в развязывании войны на Украине и заявил, что он проиграл еще в начале

В западных странах утверждают о том, что Россия начала «войну» на Украине, но на самом деле ее развязал коллективный запад. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с лидерами думских партий.

«Вот этот самый коллективный Запад и есть прямой зачинщик и прямой виновник того, что происходит. Если этот самый Запад хотел спровоцировать конфликт, чтобы перейти к сдерживанию России, то можно сказать, что это удалось», — указал российский лидер.

Путин обратил внимание, что западные страны должны были изначально понять, что проиграли уже с самого начала российской спецоперации, поскольку она означала переход к новому миропорядку.

Ранее Путин ответил на призыв победить Россию на поле боя фразой «пусть попробуют».