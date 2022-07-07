Путин ответил на призыв победить Россию на поле боя фразой «пусть попробуют»

Президент России Путин предложил Западу попробовать победить Россию на поле боя

На Западе часто говорят о том, что они хотят победить Россию на поле боя. В таком случае им и правда стоит попробовать, ответил подобной фразой президент России Владимир Путин. Его слова приводит РИА Новости.

«Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну, что здесь скажешь? Пусть попробуют. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это трагедия для украинского народа. Но похоже, все к этому и идет», — предложил глава государства на встрече с лидерами думских фракций.

2 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что западные страны «тяготеют к апокалипсису», однако нужно говорить о чем-то более конструктивном. Он также выразил надежду на наличие политической воли коллективного Запада.

Таким образом представитель Кремля отреагировал на заявления лидеров стран НАТО, которые говорили о военном пути решения конфликта на Украине. В частности, премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо отмечал, что «война может быть выиграна только на поле боя».

В апреле глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подтвердил, что Евросоюз желает военного разрешения конфликта на Украине и заявил, что ЕС продолжит поставки оружия и боеприпасов Киеву. Боррель выразил мнение, что «войны выигрывают или проигрывают на поле боя».