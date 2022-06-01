Кремль прокомментировал возможное присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что жители Донбасса и Украины сами определят будущее

Жители Донбасса и Запорожской и Херсонской областей Украины сами определят свое будущее. Так сообщения о возможных референдумах по присоединению этих регионов к России прокомментировал пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

«Люди сами должны выбирать свое будущее, и как раз жители двух государств — ЛНР и ДНР — и жители территорий, я имею в виду Херсонщину, Запорожье, именно они должны принимать решение о своем будущем», — заявил Песков.

Он добавил, что в Кремле уверены — жители этих регионов примут наилучшее решение.

Ранее член Совфеда Сергей Цеков заявил, что референдумы о вхождении в состав Российской федерации новых регионов могут пройти уже в этом году. Также в верхней палате парламента назвали настроения жителей Луганской и Донецкой республик (ЛНР и ДНР), Запорожья и Херсонщины главными условиями для их присоединения к России.