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В Совфеде назвали главное условие присоединения украинских областей к России

Сенатор Цеков назвал настроения людей главным условием присоединения областей Украины к РФ
Сергей Цеков

Сергей Цеков. Фото: Совет Федерации / Flickr

Настроения людей в Запорожской и Херсонской областях Украины, а так же в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) — главное условие для проведения референдумов о присоединении территорий к России. Его назвал член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков, пишет News.ru.

Нынешние руководители Херсонской и Запорожской областей рассказали, что большая часть граждан настроены пророссийски, что «референдум возможен», подчеркнул сенатор.

«Важен не только референдум, но и настроение российского общества. Думаю, у нас есть желание вернуть, я подчёркиваю, вернуть территории, изъятые у РФ на фоне революции 1917 года», — добавил Цеков. Он уточнил, что в Херсонской и Запорожской областях уже «появилась реальная власть», налаживается жизнь, заработали экономические связи с Россией. Кроме того, там идет гуманитарный обмен между преподавателями школ и вузов России и этих регионов.

Ранее член Совфеда заявил, что референдумы о вхождении в состав Российской федерации новых регионов могут пройти уже в этом году. Перечисленные территории сенатор назвал изначально русскими. «Я думаю, что все территории, которые контролирует Россия, имеют очень большие шансы воссоединиться с РФ. Это изначально русские территории», — резюмировал сенатор.

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Сергей Истомин
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