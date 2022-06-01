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В Совфеде назвали сроки проведения референдумов о присоединении новых регионов

Сенатор Цеков: референдумы о вхождении в состав РФ новых регионов могут пройти в этом году
Сергей Цеков

Сергей Цеков. Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Референдумы о вхождении в состав Российской федерации новых регионов могут пройти уже в этом году. С таким заявлением выступил член Совета Федерации Сергей Цеков. Его слова приводит РИА Новости.

Этот срок Цеков назвал, отвечая на вопрос о проведении референдумов о присоединении Херсонской и Запорожской областей Украины, а также республик Донбасса.

Перечисленные территории сенатор назвал изначально русскими.

«Я думаю, что все территории, которые контролирует Россия, они имеют очень большие шансы воссоединиться с РФ. Это изначально русские территории», — подытожил член Совета Федерации.

Ранее первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Херсонская область Украины и освобожденные территории Луганской и Донецкой республик войдут в состав России. При этом он отметил, что решение примут сами жители этих регионов.

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Валерий Розенберг
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