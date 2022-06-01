В Совфеде рассказали о будущем Херсонской области, ДНР и ЛНР

Турчак заявил, что Херсонская область, ЛНР и ДНР без сомнений войдут в состав России

Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Херсонская область Украины и освобожденные территории Луганской и Донецкой республик войдут в состав России. Слова сенатора приводит РИА Новости.

«Решение должны принимать сами жители, и я уверен, что они его примут. Поэтому у меня сомнений в том, что этот регион будет в составе Российской Федерации, нет никаких. Люди хотят защиты, стабильности, чтобы наконец после восьми лет узаконенного Западом бандеровского террора в их отношении наступил долгожданный и прочный мир… По освобожденным территориям Донецкой и Луганской республик, могу вас заверить, ни у кого сомнений нет вообще, от слова совсем», — сказал вице-спикер Совфеда.

Помимо перечисленных территорий, присоединение к России ждет и Запорожскую область, где должен пройти референдум, как только позволит ситуация, считает Турчак. «Уверен, что жители Запорожья также свое мнение выскажут в поддержку такого решения», — добавил сенатор.

В Херсоне с понедельника, 30 мая, ввели российский рубль в полноценный оборот. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов. «Рубли с понедельника, мы говорим об этой неделе, введены в полноценный оборот на территории города Херсона. Все магазины сегодня обязаны продавать свою продукцию исключительно в рублях и гривнах. Ценники должны быть выставлены», — заявил он.