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В Херсоне магазины обязали торговать в рублях и гривнах

В Херсоне ввели российский рубль в полноценный оборот

Фото: РИА Новости

В Херсоне с понедельника, 30 мая, ввели российский рубль в полноценный оборот. Об этом сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Рубли с понедельника, мы говорим об этой неделе, введены в полноценный оборот на территории города Херсона. Все магазины сегодня обязаны продавать свою продукцию исключительно в рублях и гривнах. Ценники должны быть выставлены», — заявил он.

Российская армия взяла под контроль Херсонскую область Украины в ходе специальной военной операции, объявленной президентом Владимиром Путиным 24 февраля. В конце апреля там были сформированы ВГА.

11 мая Стремоусов заявил, что новые власти намерены обратиться к Путину с просьбой принять Херсонскую область в состав России.

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Алевтина Запольская
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