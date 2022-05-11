Власти Херсонской области решили просить Путина принять регион в состав России

Херсонская администрация решила обратиться к Путину с просьбой принять регион в состав РФ

Власти Херсонской области решили обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав РФ. Об этом в среду, 11 мая, заявил на пресс-конференции замглавы областной военно-гражданской администрации (ВГА) Кирилл Стремоусов.

Провозглашать Херсонскую народную республику, как в случае с Донбассом, или проводить референдум о статусе региона не планируется. По словам Стремоусова, референдум о вступлении в состав России, который состоялся в 2014 году в Крыму, не был воспринят мировым сообществом.

Город Херсон — это Россия, никаких ХНР на территории Херсонской области создаваться не будет, референдумов не будет. Это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту РФ Кирилл Стремоусов замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области

Законы, пенсии, учителя

Стремоусов рассказал, что власти Херсонской области до конца года подготовят законодательную базу для вхождения в состав России, передает ТАСС. Пока же регион будет управляться решениями ВГА.

Власти намерены с нуля создать пенсионную и банковскую системы. До конца мая в Херсонской области могут появиться отделения одного из российских банков, утверждает Стремоусов. «Мы должны полноценно переходить на рубли», — заявил он.

Чиновник также сообщил, что глава Крыма Сергей Аксенов принял решение направить в Херсонскую область педагогов, которые помогут перестроить учебный процесс под российские стандарты. Крымские учителя «помогут адаптироваться тем преподавателям, которые сегодня загнаны или запуганы, к нормальной системе школьного образования по модели Российской Федерации», отметил Стремоусов.

В Кремле публично отреагировали на заявление херсонских властей о планах попроситься в состав России, передает «Интерфакс». Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал журналистам, что решение о подобном обращении должны принимать жители региона. При этом вопрос «должен быть четко и тщательно выверен, оценен юристами и правовиками».

Подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно четкую юридическую подоплеку, обоснование, быть абсолютно легитимными так, как это было в случае с Крымом Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

На уточняющий вопрос о том, полагают ли в Кремле, что в данном случае следовало бы провести референдум, Песков ответил: «Я сказал то, что я хотел сказать. Я не говорил ничего про референдум».

Подконтрольный регион

Министерство обороны России в середине марта сообщило, что взяло под контроль город Херсон в ходе специальной военной операции на территории Украины, объявленной Путиным 24 февраля.

14.03.2022 Россия сообщила о полном контроле над Херсоном

В конце апреля армия РФ сформировала в подконтрольных городах Херсонской области военно-гражданские администрации. 1 мая регион начал переход в рублевую зону. Предполагается, что в течение четырех месяцев там будут ходить и рубль, и украинская гривна, затем все расчеты станут производиться в российской валюте.

В начале мая Стремоусов объявил, что Херсонская область планирует войти в состав России. «Мы намерены жить в составе Российской Федерации и будем напоминать по темпам развития что-то близкое к Крыму», — отметил он.

Украинские власти в свою очередь возбудили уголовное дело о государственной измене в отношении нового мэра Херсона.