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Власти Херсонской области заявили о намерении войти в состав России

Военно-гражданская администрация Херсонской области заявила о стремлении войти в состав РФ

Фото: РИА Новости

Заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о стремлении региона в будущем стать частью России. Его слова приводят РИА Новости.

По его словам, «никто ни к чему не будет принуждать», однако «исконно русские земли должны вернуться в свое историческое русло культуры и ценностей».

Мы намерены жить в составе Российской Федерации и будем напоминать по темпам развития что-то близкое к Крыму

Кирилл Стремоусовзаместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области

Зампред добавил, что власти Херсонской области готовы обратиться к России с вопросом о включении региона в состав страны. «Но уже сейчас мы полноценно сотрудничаем и чувствуем себя как одно единое целое с регионами России», — заключил он.

Изменения в регионе

Также Стремоусов пообещал, что жители перешедшей под контроль Вооруженных сил РФ Херсонской области будут иметь право на получение российского гражданства. «Мы будем максимально интегрироваться в состав Российской Федерации. Все граждане на территории Херсонской области будут иметь право получения российских паспортов», — отметил он.

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Кроме того, замглавы администрации предложил восстановить железнодорожное и автобусное сообщение с Крымом, прерванное восемь лет назад. По его словам, запуск сообщения с полуостровом является для властей региона приоритетным направлением. «Уже в ближайшие месяцы, после налаживания полноценной мирной жизни, этот вопрос будет особенно актуален», — отметил он.

Глава Крыма Сергей Аксенов отчитался, что Херсонская и Запорожская области смогут получать газ и электроэнергию через территорию Крыма, взорванные экстремистами в 2015 году опоры ЛЭП восстанавливаются, инфраструктура готовится. Он уточнил, что газотранспортная система республики готова пропускать в направлении Херсона до трех миллионов кубометров газа в сутки — этого хватит, чтобы полностью удовлетворить потребности населения и бизнеса.

Переход Херсонской области в рублевую зону начался 1 мая. Он займет до четырех месяцев, в этот срок в регионе будут ходить рубль и гривна. Организацией как наличных, так и безналичных кассово-денежных расчетов заниматься будет российский Международный расчетный банк.

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«Россия здесь навсегда»

6 мая глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак приехали в Херсон и встретились с главой областной администрации Владимиром Сальдо. В ходе встречи Турчак пообещал, что «Россия [останется] здесь навсегда».

По информации РИА Новости, в ходе переговоров с Сальдо Пушилин заявил, что Крым и ДНР будут выстраивать экономические отношения с Херсонской областью. По его словам, ДНР заинтересована в ее сельхозпродукции, есть спрос на сырье, готова помогать в транзите в Россию.

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Позднее Аксенов заявил, что Херсонская область освобождена от украинских националистов и возвращается к мирной жизни. По его словам, в регионе больше нет подконтрольных Киеву органов власти, которые бы занимались бы каким-то досмотром или проверкой документов

Вооруженные силы России сформировали военно-гражданские администрации (ВГА) в подконтрольных городах Херсонской области Украины 27 апреля. При этом еще в середине марта Минобороны России сообщило, что Херсон находится под полным контролем ВС России. По словам генерал-полковника Михаила Мизинцева, население обеспечено всем необходимым, проблем в оказании помощи жителям нет.

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Марина Совина
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