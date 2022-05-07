Аксенов рассказал об освобождении Херсонской области от украинских националистов

Глава Крыма Аксенов заявил об освобождении Херсонской области от украинских националистов

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Херсонская область освобождена от украинских националистов и возвращается к мирной жизни. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в регионе больше нет подконтрольных Киеву органов власти, которые бы занимались бы каким-то досмотром или проверкой документов. Помимо этого, Аксенов рассказал, что сейчас в Крым приезжает много людей из соседних территорий, с которыми налаживаются связи и взаимодействие.

Ранее заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что власти региона приняли решение вернуть герб времен нахождения региона в Российской империи. По его словам, основой для нового герба послужил первый герб Херсона и Херсонского уезда, утвержденный в 1803 году.

