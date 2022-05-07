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Аксенов рассказал об освобождении Херсонской области от украинских националистов

Глава Крыма Аксенов заявил об освобождении Херсонской области от украинских националистов

Фото: РИА Новости

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Херсонская область освобождена от украинских националистов и возвращается к мирной жизни. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в регионе больше нет подконтрольных Киеву органов власти, которые бы занимались бы каким-то досмотром или проверкой документов. Помимо этого, Аксенов рассказал, что сейчас в Крым приезжает много людей из соседних территорий, с которыми налаживаются связи и взаимодействие.

Ранее заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что власти региона приняли решение вернуть герб времен нахождения региона в Российской империи. По его словам, основой для нового герба послужил первый герб Херсона и Херсонского уезда, утвержденный в 1803 году.

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Марина Совина
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