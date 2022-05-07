В Херсонской области вернут герб времен Российской империи

Власти Херсонской области приняли решение вернуть герб времен Российской империи

Власти Херсонской области приняли решение вернуть герб времен нахождения региона в Российской империи. Об этом заявил заместитель председателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов, передает РИА Новости.

По его словам, основой для нового герба послужил первый герб Херсона и Херсонского уезда, утвержденный в 1803 году. На гербе в щите с золотым полем будет изображен черный двуглавый коронованный орел, который держит в лапах лавровую ветвь и пламя. На груди птицы будет находиться золотой крест в голубом щитке.

Ранее Стремоусов заявил, что жители Херсонской области будут иметь право на получение российского гражданства. «Мы будем максимально интегрироваться в состав Российской Федерации. Все граждане на территории Херсонской области будут иметь право получения российских паспортов», — отметил он.

Российские военные в ходе спецоперации взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области.

29 апреля сообщалось, что жителям Херсонской области начали выплачивать пенсии в рублях, а также, что регион с 1 мая перейдет в рублевую зону. В течение переходных четырех месяцев гривна также будет в ходу.