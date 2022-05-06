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Жителям Херсонской области пообещали право на российское гражданство

Администрация Херсонской области: жители области будут иметь право на гражданство России

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

Жители перешедшей под контроль Вооруженных сил РФ Херсонской области будут иметь право на получение российского гражданства. Об этом в эфире телеканала «Херсон и Запорожье — 24» сообщил заместитель председателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов, пишет РИА Новости.

«Мы будем максимально интегрироваться в состав Российской Федерации. Все граждане на территории Херсонской области будут иметь право получения российских паспортов», — отметил он.

Российские военные в ходе спецоперации взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. Позднее бывший депутат Верховной Рады Украины Алексей Журавко заявил, что президент страны Владимир Зеленский желает «стереть Херсон с лица земли».

29 апреля сообщалось, что жителям Херсонской области начали выплачивать пенсии в рублях, а также, что регион с 1 мая перейдет в рублевую зону. В течение переходных четырех месяцев гривна также будет в ходу.

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Марина Совина
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