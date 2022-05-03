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Экс-депутат Рады заявил о желании Зеленского «стереть Херсон с лица земли»

Бывший депутат Рады Журавко: Зеленский отдает преступные приказы по уничтожению Херсона

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Бывший депутат Верховной Рады Украины Алексей Журавко заявил, что президент страны Владимир Зеленский желает «стереть Херсон с лица земли». Его слова приводит РИА Новости.

Журавко указал на ежедневные обстрелы города и окрестностей Вооруженными силами Украины (ВСУ) со стороны Николаева, назвав регион «подопытным кроликом» для них.

«Зеленский отдает преступные приказы на уничтожение мирного населения, преследуя цель стереть город с лица земли, и если бы не российские военные и система ПВО, которые встали на защиту города, киевскому режиму удалось бы достичь своих замыслов», — высказался экс-депутат Рады.

РИА Новости утверждает, что сам Журавко сейчас находится в Херсоне.

Ранее сообщалось, что жителям Херсонской области начали выплачивать пенсии в рублях, а также, что регион с 1 мая перейдет в рублевую зону. В течение переходных четырех месяцев гривна также будет в ходу.

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Антон Похиляк
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