Херсонская область перейдет в рублевую зону

Херсонская область начала с 1 мая переходить в рублевую зону

Херсонская область Украины начала с 1 мая переход в рублевую зону. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов, передает РИА Новости.

По его словам, данный переход займет до четырех месяцев, в этот срок в регионе будут ходить рубль и гривна. После этого регион полностью перейдет на расчеты в рублях, объяснил он.

Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо, в свою очередь, рассказал, что в ближайшее время организацией как наличных, так и безналичных кассово-денежных расчетов заниматься будет российский Международный расчетный банк. При этом он добавил, что у банка есть разрешение на работу и у него уже имеется опыт работы на территории ДНР и ЛНР.

Ранее Сальдо заявил, что жителям Херсонской области начали выплачивать пенсии в рублях. Сальдо также отметил, что на территории региона не планируется проводить референдум о создании отдельной народной республики. «Историю с подготовкой к референдуму придумали в Киеве для провокации. Сейчас ХО — это область в составе Украины, которая находится под контролем Российской Федерации», — заявил он.

