Бывший глава ДНР назвал цель перехода Херсонской области на рубли

Бывший глава ДНР Бородай назвал переход на рубли в Херсоне «психологическим знаком»

Переход на рубли в Херсонской области — знак того, что Россия с этой территории никуда не уйдет, заявил депутат Госдумы и бывший глава правительства непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай. Так он оценил новость о переходе области на российскую валюту. Бывший глава ДНР назвал цели этого решения в разговоре с «Лентой.ру».

«Психологический знак»

28 апреля власти Херсонской области заявили о переходе на рубли. По сообщениям заместителя председателя военно-гражданской администрации региона, главы комитета спасения Херсонщины «За мир и порядок» Кирилла Стремоусова, переходный период начнется первого мая и займет до четырех месяцев.

«Это наша русская земля, почему она должна использовать валюту несуществующего государства — валюту террористического образования под названием Украина?» — заявил Бородай.

Мы с Херсонской земли никуда не уйдем, а переход на рубль — очень важный психологический знак для мирного населения Александр Бородай Бывший глава ДНР

«Не переходить же на натуральный обмен»

Бывший глава ДНР отметил, что на территории Херсонской области стали развиваться военно-гражданские администрации и «возникает жизнь».

«Люди не могут бесконечно существовать без работы и без денег совсем. Они же не могут перейти на натуральный обмен, поэтому возникает наша валюта. То же самое происходило в ДНР. Там люди живут с рублевым обращением и не испытывают никаких сложностей», — считает Бородай.

Страх местных жителей

Александр Бородай сообщил, что недавно вернулся из Изюма, Харьковской области, где вел колонну. Путь проходил через населенные пункты, поэтому депутат общался с местным населением. По его словам, люди говорили об опасении за свою жизнь.

«Местное население боится больше всего, что туда придут украинские нацбаты, всех их вырежут. Просто отомстят, считая их всех предателями. Это напрямую идет с украинских телеканалов, заявляется украинскими официальными лицами. К сожалению, украинские телеканалы там до сих пор есть», — заключил Бородай.

27 апреля вооруженные силы России сформировали военно-гражданские администрации (ВГА) в подконтрольных городах Херсонской области.