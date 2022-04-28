Власти Херсонской области заявили о переходе на рубль

Херсонская область переходит на рубль с 1 мая, переходный период займет до 4 месяцев

Власти Херсонской области заявили, что с 1 мая регион переходит на российский рубль. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал заместитель председателя военно-гражданской администрации региона, глава комитета спасения Херсонщины «За мир и порядок» Кирилл Стремоусов, переходный период займет до 4 месяцев. В это время в регионе будут в ходу как рубль, так и гривна. «Затем мы полностью перейдем на расчеты в рублях», — заключил он.

Вооруженные силы России сформировали военно-гражданские администрации (ВГА) в подконтрольных городах Херсонской области Украины 27 апреля. На данный момент практически вся территория области находится под контролем российской армии, а ее жители начали возвращаться к обычной жизни.