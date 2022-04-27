Россия сформировала военно-гражданские администрации в Херсонской области

Россия сформировала в городах Херсонской области военно-гражданские администрации

Вооруженные силы России сформировали военно-гражданские администрации (ВГА) в подконтрольных городах Херсонской области Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зампредседателя ВГА региона Кирилла Стремоусова.

По его словам, сейчас практически вся территория области находится под контролем российской армии, а ее жители начали возвращаться к обычной жизни: заново открылись предприятия, началась посевная, завоз продуктов из Крыма, продолжается раздача гуманитарной помощи.

«Панические настроения пропали. Ситуация в области стабилизируется. (...) Из истерики и паники люди перешли в состояние задумчивости и задаются вопросами, что будет дальше», — сказал Стремоусов.

В середине марта Минобороны России сообщило, что Херсон находится под полным контролем Вооруженных сил (ВС) России. По словам генерал-полковника Михаила Мизинцева, в настоящий момент население города обеспечено всем необходимым, проблем в оказании помощи жителям нет.

Позже украинские власти и часть СМИ заявили о подготовке в регионе референдума о выходе из состава Украины, однако Министерство иностранных дел России отвергло наличие таких планов.