Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Россия сформировала военно-гражданские администрации в Херсонской области

Россия сформировала в городах Херсонской области военно-гражданские администрации

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы России сформировали военно-гражданские администрации (ВГА) в подконтрольных городах Херсонской области Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зампредседателя ВГА региона Кирилла Стремоусова.

По его словам, сейчас практически вся территория области находится под контролем российской армии, а ее жители начали возвращаться к обычной жизни: заново открылись предприятия, началась посевная, завоз продуктов из Крыма, продолжается раздача гуманитарной помощи.

«Панические настроения пропали. Ситуация в области стабилизируется. (...) Из истерики и паники люди перешли в состояние задумчивости и задаются вопросами, что будет дальше», — сказал Стремоусов.

В середине марта Минобороны России сообщило, что Херсон находится под полным контролем Вооруженных сил (ВС) России. По словам генерал-полковника Михаила Мизинцева, в настоящий момент население города обеспечено всем необходимым, проблем в оказании помощи жителям нет.

Позже украинские власти и часть СМИ заявили о подготовке в регионе референдума о выходе из состава Украины, однако Министерство иностранных дел России отвергло наличие таких планов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Россия начала отключать европейские страны от газа
Россиянам рассказали об опасности чая для некоторых людей
Отказавшемуся возвращаться в ЦСКА баскетболисту пригрозили судом
Путин дал совет Западу
Адвокат рассказал о состоянии вернувшегося в Россию летчика Ярошенко
Найден новый способ переработки стекла
Собчак раскрыла подробности воспитания сына
Путин пообещал обеспечить безопасность журналистов
Путин описал вооружение России фразой «не будем хвастаться, будем использовать»
Бывшему полковнику-миллиардеру Захарченко запросили 17 лет за взятки
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.