В МИД России ответили на сообщения о подготовке референдума в Херсоне

Замглавы МИД России Руденко заявил об отсутствии данных о подготовке референдума в Херсоне

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что не слышал о подготовке референдума в Херсоне. Об этом сообщает РИА Новости.

«Не слышал об этом», — ответил он на просьбу журналистов прокомментировать сообщения о возможной подготовке референдума в Херсоне.

Ранее британская разведка сообщила о планах провести пророссийский референдум в Херсоне. Аналогичное заявление сделал также советник президента Украины Алексей Арестович. Официального подтверждения этой информации не было.

В середине марта Минобороны России заявило, что Херсон находится под полным контролем Вооруженных сил (ВС) России. По словам генерал-полковника Михаила Мизинцева, в настоящий момент население города обеспечено всем необходимым, проблем в оказании помощи жителям нет.