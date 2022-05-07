В Херсонской области предложили восстановить железнодорожное сообщение с Крымом

Зампред администрации Херсонской области предложил восстановить сообщение с Крымом

Заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов предложил восстановить железнодорожное и автобусное сообщение с Крымом, прерванное восемь лет назад. Его слова передает РИА Новости.

По словам зампреда, восстановление сообщения с полуостровом является для властей региона приоритетным направлением. «Уже в ближайшие месяцы, после налаживания полноценной мирной жизни, этот вопрос будет особенно актуален», — отметил он.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Херсонская область освобождена от украинских националистов и возвращается к мирной жизни. По его словам, сейчас в Крым приезжает много людей из соседних территорий, с которыми налаживаются связи и взаимодействие.