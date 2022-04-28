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На Украине заподозрили в госизмене нового мэра Херсона

Украинские власти заподозрили в госизмене нового мэра Херсона Кобеца

Фото: Яндекс.Карты

Украинские власти заподозрили в государственной измене нового мэра Херсона Александра Кобеца. Об этом сообщает РИА Новости.

«Следователи полиции сообщили о подозрении <…> мэру оккупированного Херсона. 62-летний киевлянин занял должность руководителя города в оккупированном российскими военными Херсоне. За такие действия ему грозит до десяти лет тюрьмы», — заявили представители полиции Херсонской области.

В ведомстве также отметили, что в отношении Кобеца уже открыто уголовное дело.

Александр Кобец занял пост мэра Херсона, находящегося под контролем Вооруженных сил России, после того как от него отказался Игорь Колыхаев. Руководителем области стал Владимир Сальдо, занимавший должность градоначальника в 2002-2012 годах.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсона Кирилл Стремоусов заявил, что в регионе не рассматривают идею о проведении референдума и создании отдельной народной республики в Херсонской области по аналогии с ДНР и ЛНР.

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Алевтина Запольская
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