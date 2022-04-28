Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Херсоне отвергли наличие планов по референдуму

Замглавы администрации Херсонской области отверг наличие планов по референдуму

Фото: РИА Новости

Идея о проведении референдума и создании отдельной народной республики в Херсонской области по аналогии с ДНР и ЛНР не рассматривается. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов, сообщает РИА Новости.

Cейчас практически вся территория области находится под контролем российской армии. О формировании в ее городах ВГА стало известно накануне, 28 апреля.

«Была попытка собрать в городе Херсоне многочисленный митинг против так называемого референдума, который украинские власти и придумывали», — рассказал Стремоусов. Наличие планов организовать какое-либо голосование он отверг.

В середине марта Минобороны России сообщило, что Херсон находится под полным контролем Вооруженных сил (ВС) России. По словам генерал-полковника Михаила Мизинцева, в настоящий момент население города обеспечено всем необходимым, проблем в оказании помощи жителям нет.

Позже украинские власти и часть СМИ заявили о подготовке в регионе референдума о выходе из состава Украины, однако Министерство иностранных дел России отвергло наличие таких планов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Бундестаг одобрил поставки тяжелого немецкого вооружения для Украины
Драка покупателей и охранников в московском ТЦ попала на видео
Премьер-министр Киргизии попал в больницу
Девушка без ног попала на обложку модного журнала
Психотерапевт назвал способ перестать быть «мамочкой» в отношениях
Высшая квалифколлегия судей России дала согласие на арест судьи Кондрат
Главврач скорой помощи в Москве назвал среднее время прибытия бригады
FINA завершила проверку в отношении отстраненного пловца Рылова
На черноморское побережье запустят 130 дополнительных поездов
Ким Чен Ын вышел в свет в «суперфуражке» и погонах генералиссимуса
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.