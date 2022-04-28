В Херсоне отвергли наличие планов по референдуму

Замглавы администрации Херсонской области отверг наличие планов по референдуму

Идея о проведении референдума и создании отдельной народной республики в Херсонской области по аналогии с ДНР и ЛНР не рассматривается. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов, сообщает РИА Новости.

Cейчас практически вся территория области находится под контролем российской армии. О формировании в ее городах ВГА стало известно накануне, 28 апреля.

«Была попытка собрать в городе Херсоне многочисленный митинг против так называемого референдума, который украинские власти и придумывали», — рассказал Стремоусов. Наличие планов организовать какое-либо голосование он отверг.

В середине марта Минобороны России сообщило, что Херсон находится под полным контролем Вооруженных сил (ВС) России. По словам генерал-полковника Михаила Мизинцева, в настоящий момент население города обеспечено всем необходимым, проблем в оказании помощи жителям нет.

Позже украинские власти и часть СМИ заявили о подготовке в регионе референдума о выходе из состава Украины, однако Министерство иностранных дел России отвергло наличие таких планов.