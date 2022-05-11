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Херсонская область захотела войти в состав России

Новые власти Херсонской области попросят Путина о вхождении в состав России
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Global Look Press

Руководство Херсонской области хочет обратиться к президенту Владимиру Путину о принятии региона в состав России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы областной военно-гражданской администрации (ВГА) Кирилла Стремоусова.

«Референдум, который абсолютно законно провели в Крыму, не воспринят мировым сообществом, которое сделало все, чтобы не воспринимать Россию как полноценный субъект мирового сообщества», — заметил он, уточнив, что будет единый указ на основании обращения к российскому лидеру о введении региона в состав полноценного субъекта РФ.

Стремоусов подчеркнул, что «город Херсон — это Россия», и никакой Херсонской народной республики на территории области создаваться не будет.

Ранее сообщалось, что Херсонская область намерена интегрироваться в состав России. По словам Стремоусова, власти не планируют проводить референдум и создавать республику.

Он отметил, что местные жители смогут получить российский паспорт и возможность для стабильной социальной помощи и безопасности.

В апреле Вооруженные силы России сформировали ВГА в подконтрольных городах Херсонской области.

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Варвара Кошечкина
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