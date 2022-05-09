В Херсонской области заявили о готовности войти в состав России

Власти Херсонской области заявили о готовности интегрироваться в состав России

Херсонская область будет интегрироваться в состав России. Власти не планируют проводить референдум и создавать республику. Об этом сообщил заместитель председателя военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов, передает РИА Новости.

«Мы не планируем проведение референдума и создание республики. Сегодня, исходя из возможностей, которые у нас есть, мы будем максимально интегрироваться в состав Российской Федерации», — сообщил он.

Стремоусов отметил, что жители Херсонской области смогут получить российский паспорт и возможность для стабильной социальной помощи и безопасности.

Ранее зампредседателя ВГА сообщил, что российские сотовые операторы заработают на территории Херсонской области.

В апреле Вооруженные силы России сформировали ВГА в подконтрольных городах Херсонской области.