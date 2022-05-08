Российские мобильные операторы зайдут в Херсонскую область

Российские сотовые операторы заработают на территории Херсонской области

Российские мобильные операторы зайдут в освобожденную Херсонскую область в ближайшие месяцы, рассказал зампредседателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов, пишет РИА Новости.

По его словам, в области уже работает крымский интернет-провайдер. Стремоусов уточнил, что другие провайдеры могут тоже начать раздавать интернет на территории Херсонской области. «Операторы сотовой связи сейчас ведут переговоры и уже в ближайшие месяцы сотовые операторы России и других регионов также готовы заходить на территорию Херсона и Херсонской области и полноценно настраивать связь», — подчеркнул он.

Ранее Стремоусов подчеркнул, что возвращение Херсонской области под контроль Киева исключено. Он добавил, что Киев «не сможет навязывать» региону «свою уродскую нацистскую политику, направленную на уничтожение людей и их самобытности».

27 апреля Вооруженные силы (ВС) России сформировали военно-гражданские администрации в подконтрольных городах Херсонской области Украины.

