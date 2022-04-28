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Власти Херсонской области исключили возвращение региона под контроль Киева

Замглавы Херсонской области Стремоусов исключил возвращение региона под контроль Киева

Фото: РИА Новости

Возвращение Херсонской области под контроль Киева исключено. Об этом заявил заместитель председателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов, передает РИА Новости.

Он исключил возвращение Херсонской области под контроль Украины и добавил, что Киев «не сможет навязывать» региону «свою уродскую нацистскую политику, направленную на уничтожение людей и их самобытности».

Стремоусов назвал ложной информацию украинской стороны о готовящемся освобождении Херсона, отметив при этом, что в настоящий момент в Херсонской области не планируется проведения референдумов.

«Украинские пропагандисты вбрасывают фейки о создании Херсонской народной республики, чтобы запугать местное население. Херсонская область будет развиваться и превратится в цветущий край, в котором не будет места идеологии украинского нацизма», — подчеркнул зампред военно-гражданской администрации региона.

27 апреля Вооруженные силы (ВС) России сформировали военно-гражданские администрации в подконтрольных городах Херсонской области Украины. Отмечается, что к тому моменту под контролем российской армии находилась практически вся территория региона, а местные жители начали возвращаться к обычной жизни.

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Алевтина Запольская
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