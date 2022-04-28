Власти Херсонской области исключили возвращение региона под контроль Киева

Замглавы Херсонской области Стремоусов исключил возвращение региона под контроль Киева

Возвращение Херсонской области под контроль Киева исключено. Об этом заявил заместитель председателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов, передает РИА Новости.

Он исключил возвращение Херсонской области под контроль Украины и добавил, что Киев «не сможет навязывать» региону «свою уродскую нацистскую политику, направленную на уничтожение людей и их самобытности».

Стремоусов назвал ложной информацию украинской стороны о готовящемся освобождении Херсона, отметив при этом, что в настоящий момент в Херсонской области не планируется проведения референдумов.

«Украинские пропагандисты вбрасывают фейки о создании Херсонской народной республики, чтобы запугать местное население. Херсонская область будет развиваться и превратится в цветущий край, в котором не будет места идеологии украинского нацизма», — подчеркнул зампред военно-гражданской администрации региона.

27 апреля Вооруженные силы (ВС) России сформировали военно-гражданские администрации в подконтрольных городах Херсонской области Украины. Отмечается, что к тому моменту под контролем российской армии находилась практически вся территория региона, а местные жители начали возвращаться к обычной жизни.