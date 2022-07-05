Подразделения ДНР начали переброску на донецкое направление

Глава ДНР Пушилин заявил о переброске сил на донецкое направление после освобождения ЛНР

Подразделения Донецкой народной республики (ДНР) начали переброску на донецкое направление после завершения операции по занятию Луганской народной республики (ЛНР). Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, его цитирует ТАСС.

«Луганская Народная Республика на данный момент освобождена... Мы уже можем говорить, что и наш корпус, который принимал участие [в боях], помогая нашим братьям, перемещается на донецкое направление. Также перемешается и второй Луганский корпус», — рассказал Пушилин.

3 июля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории ЛНР. По его словам, союзные силы ВС России и бойцов Народной милиции ЛНР окружили Лисичанск — последний город бывшей Луганской области, находившийся под контролем украинских силовиков. Помимо территории ЛНР, военные ВС РФ совместно в силами ДНР заняли Волноваху, Мариуполь и Святогорск. Тем не менее, обстрелы Донецка со стороны ВСУ продолжаются. В результате последнего из них от 5 июля погибли двое человек, еще двое пострадали.