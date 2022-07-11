В Совфеде сочли пиар-ходом анонс Украиной контрнаступления

Сенатор Совфеда Климов посчитал заявление Украины о контрнаступлении пиар-ходом

Заявление Украины о готовящемся контрнаступлении на юге страны является пиар-ходом, считает сенатор Совфеда Андрей Климов. В разговоре с «Лентой.ру» он подчеркнул, что о контрнаступлениях никогда не сообщают заранее, ведь самое главное здесь — это эффект неожиданности.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала украинцев покинуть юг Херсонской области, об этом стало известно агентству Reuters. По информации чиновницы, это необходимо сделать из-за готовящегося «контрнаступления», особо прислушаться к своим словам она рекомендовала женщинам и детям.

«Главное — эффект неожиданности»

«Я не работаю в генштабе и в военной разведке, но знаю наверняка, что когда готовится контрнаступление, об этом не сообщают всему миру, ведь самое главное — это эффект неожиданности, — сказал Климов. — По крайней мере, так было все предшествующие тысячелетия военного искусства. Что касается желания [президента Украины Владимира] Зеленского освободить все и вся от непонятно кого, то об этом он говорит уже давно».

Сенатор считает, что все, что делает Зеленский — это пиар. По словам Климова, подобное заявление может быть сделано с целью получить больше поддержки от западных стран.

«Вместе с тем, это не означает, что не будет никаких вылазок ВСУ. Они могут быть, но на это у нас существует генштаб и командование на территории театра военных действий», — заключил политик.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что Владимир Зеленский отдал приказ отвоевать юг страны, находящийся под контролем российских военнослужащих. По словам министра, для выполнения задачи у Киева есть около миллиона бойцов, включая Национальную гвардию и погранслужбу.