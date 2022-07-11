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Стало известно о призыве украинцам покинуть юг Херсонской области

Reuters: вице-премьер Верещук призвала украинцев покинуть юг Херсонской области
Ирина Верещук

Ирина Верещук. Фото: Yuliia Ovsyannikova/ Globallookpress.com

Вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала украинцев покинуть юг Херсонской области, об этом стало известно агентству Reuters.

По информации чиновницы, это необходимо сделать из-за готовящегося «контрнаступления», особо прислушаться к своим словам она рекомендовала женщинам и детям.

«Понятно, что будут бои, будут артиллерийские обстрелы... и поэтому мы призываем срочно эвакуироваться», — приводит агентство слова вице-премьера. Точной даты «контрнаступления» Верещук не назвала.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ отвоевать юг страны, находящийся под контролем российских военнослужащих. По словам министра, для выполнения задачи у Киева есть около миллиона бойцов, включая Национальную гвардию и погранслужбу.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал помощь республикам Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.

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Марина Совина
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