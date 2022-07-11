Российский сенатор назвал психологической атакой анонс Киевом контрнаступления

Сенатор от Крыма Цеков назвал психологической атакой заявления Киева о контрнаступлении

Начало событий в новости Стало известно о призыве украинцам покинуть юг Херсонской области

Анонсированное Киевом контрнаступление и призыв к жителям южных областей Украины покинуть места проживания для обеспечения безопасности являются психологической атакой. С таким заявлением выступил член Совета Федерации от республики Крым Сергей Цеков, его слова приводит РИА Новости.

По мнению сенатора, заявления Киева приведут к никчемному результату, а сама психологическая атака является неумелой.

«Это неумелая психологическая атака, которая будет иметь совершенно никчемный и ничтожный результат. Никакое контрнаступление, даже если на него и решится Киев, не будет иметь никакого эффекта», — заявил Цеков.

Он отметил, что контроль над Херсонской и Запорожской областями будет сохранен.

Ранее сообщалось, что вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала украинцев покинуть юг Херсонской области. По информации чиновницы, это необходимо сделать из-за готовящегося «контрнаступления».